تسجيل (235) حالة إصابة جديدة بكورونا بالبلاد….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعلنت وزارة الصحة الاتحادية، عن تسجيل (235) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مع تسجيل ( 16) حالات وفاة بعدد من ولايات السودان.وقالت الوزارة في تعميم صحفي أمس ، إن الإحصائيات تغطي حتى يوم الخميس الماضي، مشيرة لتعافي (63) حالة جديدة ليبلغ العدد الكلي للمتعافين (372) حالة فيما بلغ إجمالي المصابين ( 3378) مع تسجيل إجمالي وفاة ( 137) حالة. المادة السابقة هذا ليس في مصلحة الهلال.. بقلم بابكر مختار المقالة القادمة تعرّف علي التفاصيل.. (16) قضية للقمة السودانية في مكاتب الفيفا

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