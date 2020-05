المصارع الشهير أندرتيكر: لا أخاف من الخيار ولكن لا أحبه.!

الخليج 365 :

حسم أسطورة المصارعة الحرة المخيف أندرتيكر جدلا ظل يطارده سنوات، والمتعلق بخوفه من الخيار. وأكد مارك كالاواي الشهير بـ”أندرتيكر” أو الحانوتي للبرنامج الإذاعي عبر الإنترنت “Pardon my Take” أنه لا يخاف من الخيار وإنما لا يحبه، بحسب موقع “ريسلينغ إنك”. وهنا سخر مقدم البرنامج “بيغ كات” من أندرتيكر قائلا إنه لأمر مضحك أن واحدا من أكبر نجوم المصارعة الحرة في كل العصور سيصرخ مثل الطفل الصغير إذا عثر على خيار في المكان المتواجد فيه. ورد أندرتيكر على سخرية المذيع بالمثل قائلا: “على الأرجح أنني سأغادر الغرفة لكنني لن أهرب، أما إذا تم تقطيع الخيار فسيكون رد فعلي مختلفا، إن شعر رقبتي واقف الآن من الخوف، غيّر السؤال”. يشار إلى أن شركة “WWE” عرضت في الأيام الماضية برنامجا وثائقيا عن أندرتيكر، يكشف للمرة الأولى عن جوانب في حياة المصارع الشهير بـ”الرجل الميت”. ويعرض الوثائقي الذي يحمل اسم “Undertaker: The Last Ride” على مدى 5 أجزاء لقطات حصرية لأندرتيكر وهو في أضعف حالاته، وهو يكاد ينهار بالبكاء في بعض الأحيان، وهو يكافح للحفاظ على جسده وعقله بعد تخطيه الـ50 عاما.