تعرّف علي التفاصيل.. (16) قضية للقمة السودانية في مكاتب الفيفا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اصبحت قمة الكرة السودانية زبون اول لمحاكم الفيفا في مختلف اللجان سواء في لجنة الانضباط او لجنة فض النزاعات وضرب عملاقا الكرة السودانيةالرقم القياسي في وصول اداراتها لمحاكم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيما على مستوى التعاقدات غير الاحترافية مع المدربين واللاعبين الاجانب ورصدت ابرز الشكاوي التي وصلت الفيفا ممن كانوا ينتسبون لقريقي القمة الهلال والمريخ حيث فصلت اللجان العدلية في اكثر١٦ شكوى لصالح مدربين او لاعبين ممايؤكد ان القمة اداريا تعاني من عدم الاحترافية في تعاقداتها مع الذين تستجلبهم على صعيد نادي المريخ رصدت اكثر من ٩ شكاوي من لاعبين ومدربين انهكت كاهل النادي ماليا ومن ابرز الشكاوي التي وصلت الفيفا وحوكم بها النادي قضية المدرب الفرنسي غارزيتو وابنه انطونيو -وفي مدرب اللياقة ماريوس اما اللاعبين الاجانب الذين اوصلوا المريخ الفيفا. لا حصر لهم مثل وارغو – مارسيال باسكال واوا -فرانسيس -كوفي – كونلي – ليبري وكوكو والمعد البدنى البرازيلي ماركوس وفي الهلال لم يكن افضل حالا حيث رصدت كورة سودانية ابرز (٧) شكاوي منها غارزيتو ونبيل الكوكي الا ان اشهرها قضية المدرب كافالي التي خصمت من رصيد الهلال ٦ نقاط وعلى صعيد اللاعبين الاجانب حوكم الهلال من قبل فى قضية بن فرج التونسي وبولعودات الجزائري ووارغو النيجيري واخيرا ادريسا امبومبو.