البرهان يتلقى برقية تهنئة من آل نهيان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تلقى الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، رئيس مجلس السيادة الانتقالي الجمعة، برقية تهنئة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وعبر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في برقيته، عن خالص تهانيه واطيب تمنياته لرئيس مجلس السيادة بهذه المناسبة، داعيا الله ان يعيدها عليه بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعوب الامة العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما تلقى سيادته برقيات مماثلة بهذه المناسبة، من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.