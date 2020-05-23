أديب: التحقيق بمجزرة فض الإعتصام سينتهي في موعده المقرر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس لجّنة التَحقيق في مَجزرة فضّ إعتِصام القيادة العامة للجيش التي وقعت أحداثها، في “29” رمضان من العام الماضي، المُحامي نبيل أديب أن لجنته جمعت العديد من البينات وإستمعت لشهادات عديدة.

وأثارت حادثة فض الإعتصام موجة من الرفض والإستنكار،وصنفت بأنها واحدة من أسوء الجرائم التي أُرتكبت في تاريخ السُودان الحديث،وحُمل المجلس العسكري الإنتقالي الذي كان يتولى إدارة البلاد في ذلك الوقت مسؤلية فض الإعتصام.

وقال المُحامي نبيل أديب”أن اللجنة بإعتبارها لجنة تحقيق جنائية لا تعلن عن تفاصيل التحقيقات التي تقوم بها إلا أنه عاد وقال”ولكننا بشكل عام فان اللجنة قد جمعت العديد من البينات من أقوال ومستندات مما يجعلها مطمئنة على قدرتها على إنجاز مهمتها وانه ما لم يجد جديد فان التحقيق سينتهي في موعده المقرر”.

وكان رئيس الوزراء السُوداني عبد الله حمدوك، أصدر قراراََ بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، لتتولى التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم، الذي أدى لمقتل ااعشرات.

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وتضم اللجنة سبعة أعضاء، يرأسها المحامي نبيل أديب وهو محامي مستقل، وتضم في عضويتها قاض من المحكمة العليا، وممثلين من وزارات العدل والدفاع والداخلية، إضافة إلى ثلاث شخصيات مستقلة.

وحدد القرار ثلاثة أشهر سقفا زمنيا لإنجاز مهام اللجنة، على أن يمدد لها فترة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك، وأن تعمل باستقلال تام عن أي جهة حكومية أو عدلية أو قانونية.

وتشتكي أُسر ضحايا المجزرة من تباطؤ الحِكومة الإنتقالية،وفشلها في إنجاز ملف العدالة والإقتصاص من قتلة الضحايا، رغم مرور عام على سقوط نِظام الرئيس المخلوع عُمر البشير.