الباشكاتب يلتقي معجبيه فى حفل اسفيري على اليوتيوب بالعيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلن المطرب محمد الأمين عبر تسجيل مباشر بثه على صفحته الرسمية بـ(فيسبوك) من مقر إقامته بالمملكة المتحدة عن تدشين قناته الخاصة بـ(اليوتيوب) وسيبث من خلالها حفل مباشر ثالث أيام عيد الفطر بعنوان (حكايات أغنية) مع فرقته الموسيقية بقيادة لؤى عبد العزيز والتي ستصاحب الباشكاتب بالعزف من السودان تجدر الاشارة الى ان محمد الامين احيى سلسلة من الحفلات الجماهيرية بمصاحبة فرقة السمندل بقيادة البروفيسور الفاتح حسين فى العديد من المدن البريطانية وايرلندا

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