فضيحة تهز عرش ترامب.. هذا ما فعله وزير خارجيته لتسريع بيع أسلحة للسعودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فضحت شبكة ” سي إن إن” الأمريكية، وزير الخارجية مايك بومبيو، في كشفها عن حثه مسؤولي وزارته على اختلاق مبرر لـ”حالة الطوارئ” المعلنة العام الماضي، للتغطية على تسريع بيع أسلحة إلى السعودية.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن “4” مصادر مطلعة (لم تسمّهم)، قولهم إن “أمر بومبيو، الذي يخص صفقة بيع أسلحة للسعودية بقيمة 8 مليارات دولار، صدم الدبلوماسيين في وزارة الخارجية”.

وقال مسؤول بالوزارة: “يبدو أن لديهم خطة للعبة، وكان ينبغي تبريرها”. وأكد أن “موظفين في الوزارة أبلغوا مكتب المفتش العام فيها بما حدث خلال مقابلة، أواخر العام الماضي، في إطار مساعي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان استمرار امتثال إيران لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية”.

كما أضاف أن “ذلك كان ضمن إطار التحقيق في تحركات بومبيو لتسريع صفقة الأسلحة”. ووصف المسؤول الأمريكي هذا السلوك بأنه كان “ترامبوياً ًجدا (شبيهاً بممارسات الرئيس دونالد ترامب)”.

من ثم، فإنَّ طلب بومبيو يعني أن على مسؤولي وزارة الخارجية عكس هندسة الوضع لتبرير قرار تم اتخاذه بطريقة “عدوانية وغير تقليدية”، بحسب المصدر نفسه.

وبهذا الخصوص، قال مسؤول ثانٍ في الوزارة مطَّلع على الأمر: “يمكننا مناقشة الدافع أو المزايا للقيام بذلك، لكن ذلك ليس غير قانوني”.

كما نقلت الشبكة الأمريكية عن مصدر بالكونغرس قوله، الإثنين 18 مايو/أيار، إن “بومبيو رفض التعاون وإجراء مقابلة مع مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية، في إطار التحقيقات حول بيع إدارة الرئيس ترامب أسلحة للسعودية والإمارات بقيمة 8 مليارات دولار العام الماضي، متجاوزةً الكونغرس بعد إعلان حالة الطوارئ”.

وترى “سي إن إن”، أنه بعد “إقالة ترامب للمفتش العام بوزارة الخارجية ستيف لينيك، بناء على طلب بومبيو، الأسبوع الماضي، تم تسليط الأضواء على التحقيق في محاولة الأخير تسريع بيع أسلحة للسعودية”.

كما نقلت عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الديمقراطي إليوت إنجل، اعتقاده أن “التحقيق قد يكون أحد أسباب طرد لينيك”.

من جانب آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي، الأربعاء، إن الادعاءات القائلة بأن توصيته بإقالة لينيك كانت انتقامية، “باطلة تماماً”، وفق القناة ذاتها.

ولفتت “سي إن إن” إلى أن “مصادرها لم تكن على علم بما إذا كان تحقيق لينيك في بيع الأسلحة للسعودية قد دفع بومبيو إلى التوصية بإقالته”.