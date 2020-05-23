الصحة: تسجيل (235) إصابة جديدة بـ (كورونا) و (16) حالة وفاة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الصحة الإتحادية عن تسجيل (235) حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد في السودان بالإضافة إلى تسجيل (16) حالات وفاة.

ووفقاً للتقرير الوبائي الصادر اليوم “الجمعة” فإن الخرطوم سُجلت (194) إصابة، والجزيرة (26) القضارف (7) حالات، كسلا (1)، سنار(3) والنيل الأبيض حالة واحدة، والبحر الأحمر حالة وأحدة أيضاً.

أما الوفيات فقد سجلت “5” بالخرطوم، و”3″ بالجزيرة، وحالة وفاة واحدة بالقضارف و”6″ وفيات شمال كردفان لم يتم الإعلان عنها في السابق.

و بهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء الى (3378) حالة، متضمنة (137) حالة وفاة، هذا وقد سجلت حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات تراكمياً منذ بداية الجائحة بحسب الولايات المتأثرة، الخرطوم “2748” إصابة، الجزيرة “202”، شمال كردفان “95”، القضارف “102”، سنار “71”، جنوب دارفور “25”، كسلا “34”، نهر النيل “15”، الشمالية “13”، شمال دارفور “16”، شرق دارفور “8” غرب كردفان “6”،

النيل الأبيض “10”، غرب دارفور “14” البحر الأحمر “9” جنوب كردفان (3)، وسط دارفور “2” النيل الأزرق “5”.

وأوضحت الصحة أنه يوجد تغيير تراكمي في حالات الولايات نسبة لحركة الحالات، وأشارت إلى تفعيل برتوكول حالات التعافي والخروج من العزل المُحدث.

فيما تماثلت “63” حالة شفاء “32” بولاية القضارف و “23” بولاية الخرطوم، بالإضافة إلى “2”بولاية البحر الأحمر ليرتفع العدد الكلي للمتعافين لـ (372) حالة شفاء.

وأوضحت الوزارة أن الفحص المعملي اليومي تم لعدد “271” عينة في المعمل القومي “استاك” كانت “180” منها موجبة للمرة الأولى بنسبة إيجابية 66.9% كما تم فحص “53” عينة في معمل النيل الأزرق فكانت “30” منها موجبة للمرة الأولى بنسبة إيجابية 56.6%، وتم فحص “5” عينات في المعمل المركزي لولاية البحر الاحمر فكانت “1” منها موجبة للمرة الأولى بنسبة 25%، وتم فحص “65” حالةبالمعمل المركزي للسلاح الطبي، منها “24” موجبة من المرة الأولى بنسبة 38%.

وأكدت الوزارة أن جميع المرضى يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وشددت وزارة الصحة الاتحادية على أهمية إلتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية و التبليغ الفوري عن حالات.