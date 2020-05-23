البرهان يتلقى اتصالاً هاتفياً من السيسي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: بحث رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، الجمعة، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك. وقال البيان إن البرهان تلقى اتصالا هاتفياً من السيسي، استعرضا خلاله القضايا الإقليمية والدولية، ومسار العلاقات الثنائية وسبل تطويرها. وأضاف أن السيسي هنأ البرهان بحلول عيد الفطر المبارك، متمنياً للسودان وشعبه المزيد من الاستقرار والسلام والتقدم.

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