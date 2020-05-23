وزير الإعلام: حق القصاص لشهداء الثورة لم يسقط

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت الحكومة السودانية، الجمعة، أن حق القصاص الذي يطالب به أسر شهداء فض الاعتصام الذي كان يقيمه متظاهرون أمام القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم، “لم يسقط”.

جاء ذلك في تصريحات على لسان وزير الإعلام السوداني والناطق باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وفي تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء السودانية، أكد وزير الإعلام “حرص الجميع على تحقيق العدالة في هذه القضية وتطبيق القصاص”.

وتابع: “يوم 29 رمضان من أيام السودان الحزينة وقعت فيه مذبحة القيادة العامة وهذه مناسبة تستحق الوقوف عندها”.

وأشار إلى أن أسر شهداء فض الاعتصام وتنظيمات سياسية ومدنية، رأت إقامة وقفة رسمية للذكرى الأولى بالتاريخ الميلادي في الثالث من يونيو/حزيران بدلا عن 29 رمضان التي وقعت فيها الأحداث من العام الماضي.