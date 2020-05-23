اعتماد برتوكول تعافي حالات الإصابة من كورونا والخروج من العزل المنزلي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت الادارة العامة للطوارئ الصحية والأوبئة بوزارة الصحة الاتحادية عن اعتماد بروتوكول تعافى حالات الإصابة من جائحة كورونا والخروج من العزل المنزلي.

واعتمدت الوزارة في تعميم صحفي برتوكول حالة الشفاء بناءا على الفترة الزمنية بدلا عن سياسة الفحص التي كانت معتمدة.

وأشارت الوزارة الي اعتماد القرار الطبي لخروج المريض من المستشفى ومراكز العزل على الاتي :

اولا: عدم الحوجة للمراقبة الطبية اللصيقة للمريض او تقديم خدمة علاجية في المستشفى مثل الأكسجين.

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ثانيا: عدم احتمال لتدهور صحة المريض، على أن يتم ارشاد المريض بواسطة إجراءات العزل المنزلي بعد الخروج من المستشفى لمدة 14 يوم، وفي هذه الحالة يعتبر المريض حالة تعافى بدون الحاجة إلى أخذ عينة معملية.

كما اعتمدت الوزارة قرار انهاء العزل للمرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة على غياب الحمى دون استخدام مخفضات حرارة وتحسن في اعراض الجهاز التنفسي مثل السعال، ضيق النفس، لمدة 3 ايام على الاقل، واكتمال فترة الـ14 يوما على الاقل من بداية الأعراض، وفي هذه الحالة يعتبر المريض حالة تعافى دون الحاجة إلى اخذ عينة معملية.

كما اعتمدت الوزارة قرار انهاء العزل للمرضى المؤكدة اصابتهم معمليا ولا توجد لديهم أعراض على مضى 14 يوما من أول اختبار معملية إيجابي (للحالات المؤكدة معمليا)، وفي هذه الحالة يعتبر المريض حالة تعافى بدون الحاجة إلى أخذ عينة معملية.

وتنوه الوزارة الي انه يمكن للحالات الايجابية ان تظهر وجودا للفيروس لفترات أطول في الفحوصات ولكن ذلك لا يعني بالضرورة ان الشخص معدي.

وتشدد وزارة الصحة الي ضرورة التنبيه والالتزام بجميع التدابير الاحترازية لمكافحة العدوي ومنع انتقال المرض طوال فترة العزل، إضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامة اذا كان المريض يعاني من كحة حتى بعد قضاء الـ14 يوم .