خالد مشعل: تطبيع السودان مع إسرائيل (سراب زائف) ولقاء (البرهان _...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الرئيس السابق للمكتب السياسي السابق لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية”حماس”، خالد مشعل، إنّ تطبيع السودان مع إسرائيل ما هو إلاّ”سرابٌ زائف”، رافضًا لقاء أيّ لزعيم عربي مع قادة العدو الصهيوني، واصفًا لقاء البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأوغندا، في الثالث من فبراير الماضي، بـ”المؤلم”.

وأشار خالد مشعل بحسب وكالة الأناضول اليوم”السبت”، إلى أنّ النظام السوداني حرٌ في سياساته الداخلية والخارجية، وأنّهم لا يملون على أحد شيئًا.

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وأضاف”نحن لا نملي على أحد شيئًا، التطبيع مع إسرائيل من حيث البعد المصلحي سراب زائف، فالخرطوم في الذاكرة الفلسطينية لها مكانةٌ عظيمةٌ، فلا نريد أنّ تفجعونا بأيٍ تنازلاتٍ.”

وأوضح خالد مشعل أنّ حماس جاهزة لتطوير العلاقة مع الحكم الجديد في السودان دون أيّ تدخلٍ في شؤونه الداخلية أو شؤون أي دولة عربية، مؤكّدًا أنّه لا توجد علاقة للحركة مع النظام السوداني الجديد.

وأضاف”حصلت اتصالات هاتفية بين الأخ إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس مع مسؤولين في السودان، من بينهم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ولكن هذا لا يعتبر علاقة سياسية حقيقية”.