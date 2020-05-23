حميدتي: النظام السابق انتهى ولن يعود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال نائب رئيس مجلس السيادة حميدتى فى افطار خاص بقوات الدعم السريع انهم صاحون ضد المؤامرات وضد جهات لم يسمها تسعى لاجهاض الثورة .

كما شن مجددا هجومه ضد رئيس المخابرات السابق صلاح قوش واتهمه بتنفيذ اجندة خارجية وقال نحن نقولها بالواضح (النظام السابق انتهى ولن يعود ) علينا المضى قدما .

نحن نعمل بروح الفريق الواحد (حكومة ومجلس سيادى وحرية وتغيير) .

كما اكد حميدتي ان الفترة الانتقالية محروسة وان الشعب الان يجنى ثمار ثورته وانهم مع المدنية و ان اليد التى تمتد للثورة سوف يتم قطعها .

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