مجمع الفقه الإسلامي في السودان يتحرى هلال شوال اليوم (السبت)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن مجمع الفقه الإسلامي عن انعقاده اليوم “السبت” لتحري رؤية هلال شوال للعام ١٤٤١هـ.

ودعا الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الشيخ عادل حسن حمزة المسلمين في السودان لتحري هلال شوال تقربًا إلى الله تعالى، وإبلاغ أقرب محكمة شرعية عند ثبوت رؤية الهلال.

وأشار في بيان امس “الجمعة” إلى مكوث هلال شوال في الأفق حوالي ٤٥ دقيقة بعد مغيب الشمس حسب المعطيات الفلكية، وحث الأمين العام للمجمع المسلمين، إلى إخراج زكاة الفطر التي حددها المجمع بقيمة ١٣٥ جنيها كما قدرت الفدية ٧٠ جنيهاً.

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