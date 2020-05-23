الحبر: النيابة العامة لم تتلق طلبا من الحكومة المصرية لتسليم متهمين...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف النائب العام السوداني مولانا تاج السر الحبر عن بدء التحقيقات مع عناصر خلية إرهابية إخوانية، من أجل تقديمهم إلى محاكمات بالسودان.

وقال تاج السر الحبر، الجمعة، إن التحقيقات مستمرة مع الإرهابيين وهم يحملون الجنسية المصرية والسودانية ومسألة التحقيقات معقدة، وردد ثانية “التحقيقات معقدة”.

وأضاف الحبر: “ستتم محاكمتهم داخليا”، مشيرا إلى ان النيابة العامة في السودان لم تتلق طلبا من الحكومة المصرية لتسليم المتهمين الذي يحملون الجنسية المصرية.

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كانت الشرطة السودانية أشارت، في وقت سابق، إلي أنها ضبطت أسلحة متنوعة وكمية من المهمات العسكرية بضاحية شرق النيل تتبع خلية إخوانية إرهابية تم اكتشافها الأسبوع الماضي.

وأفادت مصادر أمنية بأن الإرهابيين من عناصر الخلية المضبوطة كانوا يخططون لتنفيذ تفجيرات إرهابية بالخرطوم والقاهرة بتعليمات من التنظيم الدولي للإخوان بغرض زعزعة الاستقرار في البلدين، وذلك بحسب تحقيقات أجريت مع أحد عناصر الخلية.

وأكدت المصادر أن احد أفراد الخلية سجل اعترافا بانتمائه لجماعة الإخوان في مصر وداخل السودان.

وقال الإرهابي في اعترافاته إنه دخل السودان عبر التهريب بجواز سفر سوري مزيف، وأنه مختص في تصنيع المتفجرات، وتم إحضاره إلى الخرطوم خصيصا لهذه المهمة برفقة إثنين أخرين.