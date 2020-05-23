فيصل: رصد حالات اختراق للحظر بشكل واسع في الخرطوم + فيديو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد فيصل محمد صالح وزير الثقافة والاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، أنه تم رصد حالات اختراق لحظر التجول بشكل واسع في ولاية الخرطوم موضحا أن السلطات اتخذت إجراءات عقابية في مواجهة عدد كبير من السيارات التي كسرت الحظر، وسيتم الإعلان عن الحالات والعقوبات فور اكمال الإحصائيات.

وشدد صالح، في تصريحات صحفية مساء الجمعة، على حرص الجهات الحكومية المعنية على تطبيق إجراءات الحظر الصحي المفروضة، منعا لتفشي فيروس كورونا، لافتا إلى تلقي اللجنة العليا للطوارئ الصحية شكاوى كثيرة من المواطنين بخصوص حالات واسعة لكسر حظر التجول.

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وقال صالح إن وولاة الولايات أعربوا عن تخوفهم من زيادة انتشار الفيروس بالولايات نتيجة لحركة المواطنين من الخرطوم إلى تلك الولايات خلال هذه الأيام، لافتا إلى أن الولايات حريصة على عدم قدوم مواطنين من الخرطوم إليها لتجنب الانتشار الحاد للفيروس.

وتداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حالات اختراق لحظر التجوال في عدة مناطق واسواق من ولاية الخرطوم منها السوق الشعبي أم درمان .