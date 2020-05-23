الخليج 365 : كشفت غرفة المواد الغذائية باتحاد الغرف الصناعية عن توقف المصانع العامله اعتبارا من امس الخميس فى وقت تعطلت فيه عملية انسياب السلع للمستهلك لضعف الانتاج خلال الأيام الماضية وتوقف مندوبي المبيعات عن العمل. وأكد رئيس غرفة المواد الغذائية كمبال علي كمبال بحسب صحيفة (السوداني) توقف انسياب السلع حاليا بسبب توقف مندوبي المبيعات وكافة العمالة عن العمل اعتبارا من أمس لقضاء عطلة عيد الفطر ولفت إلى انتهاء مبادرة (من المنتج للمستهلك) أيضا وتابع “مابعد العيد لكل حادث حديث”. وأشار إلى أن حجم الإنتاج خلال فترة الحظر ضعيف جدا بالرغم من توفر المواد الخام للتصنيع، مضيفا بالقول ” فى حال عدم رفع الحكومة الحظر لن نستطيع العمل في الفترة المقبلة نسبة لارتقاع التكلفة وشح العمالة. المادة السابقة فضيحة تهز عرش ترامب.. هذا ما فعله وزير خارجيته لتسريع بيع أسلحة للسعودية المقالة القادمة حكومة الوفاق الليبية تحسم أمرها وتتخذ قراراً سيجلط ابن زايد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توقف المصانع العاملة فى المواد الغذائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.