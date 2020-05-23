الوساطة: الجبهة الثورية واحدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس الجبهة الثورية د.الهادي إدريس يحيى إن رئيس لجنة الوساطة توت قلواك نفى وجود جسم آخر مستحدث للجبهة الثورية مؤكداً انسحاب حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي.

و انعقد اجتماع الجمعة الـ٢٢ من مايو بين الجبهة الثورية ووساطة دولة جنوب السودان.

وأضاف الهادي: هنالك مسار واحد للتفاوض حول القصايا القومية، طرفا التفاوض هما الجبهة الثورية والحكومة السودانية، أما حركة تحرير السودان فمرحب بها إن عاد إلى مسار الجبهة الثورية، مشيرًا إلى استئناف المفاوضات عقب عطلة العيد.

من جانبه أكد توت قلواك عقب اجتماعه مع الثورية انسحاب حركة تحرير السودان من الجبهة الثورية.

وأضاف: الجبهة الثورية واحدة وهي ذات الجبهة الثورية بكل تنظيماتها وقياداتها ويقودها د. الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية والجميع ملتزم بالسلام الذي سيحقق الاستقرار للمواطن في السودان.

وكانت حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، أبلغت في وقت سابق الوساطة الجنوبية بأن الجبھة الثوریة واقعیا تتكون من فصیلین أحدھما بقیادة حركة / جیش تحریر السودان والآخر بقیادة د. الھادي إدريس.

وقالت بإنها على استعداد للتعاون مع قیادة دولة جنوب السودان وفریق الوساطة لتحقیق السلام في منبر جوبا، واكمال ما تبقى من ملفات التفاوض.

وفيما اعتمدت الجبهة الثورية “الأربعاء” الـ٢٠ من مايو انسحاب حركة تحرير السودان “مناوي”، قالت إن خروج أي فصيل من فصائل الثورية عن المؤسسية لا يعني إنشقاقاً.