فتح المطارات وعودة السودانيين العالقين بالخارج

التاريخ: 23-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أعلن الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، مكين حامد تيراب، عن اتخاذ إجراءات لعودة ( 10) آلاف مواطن سوداني عالق بالخارج. Advertisements وذلك بعد فتح المطارات والمعابر السودانية عقب عطلة عيد الفطر المبارك. ويعاني آلاف السودانيين الذين تقطعت بهم السبل بالخارج مع أسرهم، بحسب صحيفة السوداني من أوضاع صعبة عقب اغلاق السلطات السودانية للمطارات والمعابر منذ مارس الماضي ضمن الاحترازات الوقائية ضد جائحة كورونا. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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