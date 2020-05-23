نبيل أديب : توصلنا لبعض المتهمين في فض الاعتصام

قال رئيس لجنة التحقيق في فض عتصام القيادة العامة نبيل أديب، إن التحقيقات بيّنت لهم بعض المتهمين في فض الاعتصام، إلا إنه تحفظ عن ذكر صفتهم او أسمائهم للاحتفاظ بسرية التحقيق.

وأفاد أديب الخميس، بأن اللجنة إستمعت إلى حوالي 3000 شاهد، وشاهدت ما يزيد عن ألف فيديو، إضافة إلى حصولها على عدد كبير من المستندات.

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وقال إن اللجنة طلبت مستندات أخرى، تم التعرف عليها، لكنها لم تستلمها بعد، خاصة وأن بعض هذه المستندات ليست في حوزة الحكومة مما يتطلب انتظار العودة للعمل لطلبها من الجهات الحائزة لها.

وكشف أديب عن تعرف اللجنة على عدد من الأشخاص الذين لديهم معلومات تهم اللجنة الحصول عليها، منوهاً إلى أنه لم يتثنى استدعاءهم لسماع شهادتهم إلا بعد انتهاء الإغلاق الكامل.

وبحسب صحيفة صوت الأمة، أكد أديب على “أن فترة الإغلاق التام أثرت سلبًا، وبشكل كبير على عمل اللجنة، لأنه لا يمكنها الوصول لأي بينات إضافية إلا بعد العودة للعمل، مشيراً إلى أن اللجنة لم تناقش طلب تمديد الزمن حيث انها لن تعرف الزمن المتاح لها للقيام بالإجراءات التي تنوي القيام بها إلا بعد صدور قرار رفع الإغلاق وهو أمر لم يتم تبينه بعد”.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)