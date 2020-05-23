بالفيديو: لقاء ساخن مع (حميدتي) في أول أيام عيد الفطر المبارك

عرضت قناة سودانية 24 برومو اعلاني، للقاء ساخن مع نائب مجلس السيادة في السودان الفريق أول محمد حمدان حميدتي، يبث في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وبحسب مقتطفات من اللقاء التلفزيوني، ظهر “حميدتي” متحدثاً بصراحة حول كواليس الإطاحة بالبشير في اللجنة الأمنية، وحديث عن رئيس جهاز الأمن الأسبق صلاح قوش، كما يجيب عن ذكر اسم الدعم السريع بوصفه كان جزءً من عملية فض اعتصام القيادة.

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كما سيتعرض “حميدتي” إلى ملابسات هروب العباس شقيق الرئيس المعزول عمر البشير إلى خارج السودان، وأسباب إيقاف المنحة المالية التي تعهدت بها السعودية والامارات للسودان عقب الاطاحة بنظام البشير، ومحاور ساخنة أخرى.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)