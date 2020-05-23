حمدوك يترأس اجتماعاً حاسماً مع ممثلي الكوادر الطبية والصحية

ترأس رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك بمجلس الوزراء اجتماعاً مع ممثلي المكتب الموحد للأطباء وتنسيقية نواب الاخصائيين وذلك بحضور السادة وزراء شؤون مجلس الوزراء، الصحة، العدل، الداخلية، و النائب العام وذلك لمناقشة ظاهرة الاعتداءات المتكررة على الكوادر الطبية والصحية في أماكن عملهم وإيجاد معالجات حاسمة وصارمة لها.

Advertisements

وأكد رئيس مجلس الوزراء على تقديره العالي لدور الأطباء والكوادر الصحية في العمل العام ودورهم في ثورة ديسمبر المجيدة الذي لن ينساه الشعب السوداني.

واستمع الاجتماع إلى استعراض ممثلي الأطباء للملابسات المختلفة لظاهرة التعدي على الكوادر الصحية والطبية، كما استعرض مسودة قانون حماية الكوادر الصحية والطبية قدمته وزارة العدل.

وأدان رئيس مجلس الوزراء الإعتداءات المتكررة على الكوادر الطبية والصحية، مؤكداً التزام الدولة بمعالجة هذا الأمر عبر القانون الرادع، وشدد في هذا الصدد على ضرورة الإسراع في إجازة القانون المقترح لحماية الكوادر الصحية والطبية بشكل عاجل، وإنشاء شرطة حماية المرافق الطبية والصحية وتأهيلها بالشكل المطلوب، وثمن د.حمدوك الدور المتعاظم الذي ظل يبذله الأطباء في ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد مع إنتشار جائحة الكورونا، وقال أن الأطباء ظلو يشكلون خط الدفاع الأول لحماية المواطن والتصدي لوباء كورونا.

وحسب صحيفة الوطن، أكد رئيس الوزراء التزام الدولة بشكل كامل بدعم وتطوير الخدمات الاجتماعية في مجالي الصحة والتعليم كأحد أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)