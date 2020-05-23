أبرز عناوين الصحف السودانية الصادرة اليوم السبت 23 مايو 2020م

السوداني:

البرهان يتلقى اتصالا من السيسى

الحكومة: حق شهداء فض الإعتصام في القصاص لم يسقط

الشؤون الدينية تُعلق صلاة العيد بكل المساجد والساحات

خالد سلك : تشكيل لجنة مشتركة بين التغيير والأمة للنظر في التجميد

الانتقاد يطال البنك المركزي لعدم رفع سقف السحوبات من الصراف الآلي

بدء المسح الصناعي الشامل قريبا

صندوق الطلاب يناشد طالبات مدينتي حجار وداؤود عبداللطيف الجامعيتين

مجمع الفقه يتحرى هلال شوال اليوم السبت

التيار:

وكيل التعدين : يطالب عن بإبعاد القطاع عن المشاكل والصراعات السياسية

توت قلواك يعلن أن هناك جبهة ثورية واحدة بقيادة دكتور الهادي ادريس

تعليق صلاة العيد في السودان بكل المساجد والساحات

ناشط امريكي بارز يوجه انتقادات لاذعة لمناوي بسبب انسحابه من الجبهة الثورية

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أخبار اليوم:

يوم مفتوح في تلفزيون السودان في الذكرى الاولى لفض اعتصام القيادة العامة

الشئون الدينية: تعليق صلاة العيد بكل المساجد والساحات

أصحاب العمل.. لا تنازل عن القصاص لشهداء فض اعتصام القيادة

235 حالة اصابة جديدة بكورونا و16 وفيات ليرتفع العدد إلى 3378 و137 حالة وفاة

حزب البعث: الكشف عن مقبرة شهداء رمضان تكريم للقوات المسلحة وشهدائها

برعاية كريمة من سفارة خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم… تخصص قافلة غذائية للاسر الجنوبية

الوطن:

الصحة تعلن عن ٢٣٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا و١٦ حالة وفاة

حميدتي :النظام السابق لن يعود وسنقطع اليد التي تمتد للثورة

تعليق صلاة العيد في الساحات والمساجد بكل السودان

خالد سلك :تحالف قحت بصيغته القديمة غير قابل للاستمرار

حمدوك يترأس اجتماعاً حاسماً مع ممثلي الكوادر الصحية والطبية

اليوم التالي:

حميدتى يشن هجوها جديدا على قوش ويؤكد: (الثورة محروسة)

السودان ينجح في إقناع إثيوبيا بالعودة لمفاوضات سد النهضة ومصر تشترط ضمنيا أن تكون جادة والخبراء يتساءلون عن ضمانات هذه العودة

خبير سوداني يكشف عن مخاطر كبيرة لسد النهضة على البلاد

الوساطة تؤكد مشاركة جبهة ثورية واحدة في المفاوضات بقيادة إدريس الهادي

خالد الشيخ لـ(اليوم التالي): عودة العالقين للبلاد بعد العيد مباشرة والأولوية للمرضى وكبار السن

صوت الأمة:

الحكومة تؤكد إسترداد حقوق شهداء فض الإعتصام وتحقيق العدالة

الجنائية الدولية: المطلوبون لدى المحكمة 5 فقط

حميدتي: صاحون لمن يحيك المؤامرات

إكمال عمليات تغذية المرتبات ومنحة عيد الفطر للعاملين بالخرطوم