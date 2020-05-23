عقب وصولها إلى “كبكابية”..قافلة الدعم السريع الصحية تتقدم بمعينات طبية للمستشفيات ومركز العزل الصحي

Advertisements

عقب وصولها إلى “كبكابية”..قافلة الدعم السريع الصحية تتقدم بمعينات طبية للمستشفيات ومركز العزل الصح

وصلت محلية كبكابية مساء اليوم قافلة قوات الدعم السريع الصحية للحد من جائحة كورونا بولايات دارفور والتي جاءت تحت شعار : صحتك ..من أمن وطنك ، بتوجيه مباشر من الفريق اول / محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي ، قائد قوات الدعم السريع .

واوضح الملازم أول طبيب / محمد ابراهيم احمد لادان ان القافلة قدمت معينات طبية للمستشفيات ومركز العزل الصحي فضلاً عن توزيع معقمات وكمامات وأدوات لإصحاح البيئة وتنفيذ حملات تعقيم وتطهير ورش ضبابي للمستشفيات والمرافق العامة بالمحلية .

وحيا لادان جهود الدائرة الطبية لقوات الدعم السريع في مكافحة جائحة كورونا عبر تسير القوافل الصحية لعدد من ولايات السودان المختلفة، سائلاً الله ان يحفظ جميع المواطنيين من هذا الوباء .

من جانبه ، أعرب الدكتور / ياسر محمد عبدالله رئيس غرفة الطوارئ لمكافحة جائحة كورونا بمحلية كبكابية عن شكره لقيادة قوات الدعم السريع على سرعة الإستجابة لنداء المواطنيين ودورها الكبير في مكافحة جائحة كورونا ، مؤكداً ان القافلة تعتبر دعم حقيقي للصحة بالمحلية .

وقال ان غرفة الطوارئ لمكافحة جائحة كورونا بمحلية كبكابية بالتنسيق مع قيادة القافلة الصحية لقوات الدعم السريع قامت بتقسيم مدينة كبكابية الى (5) قطاعات لتنفيذ حملات الرش والتعقيم والتطهير ضد كورونا في المستشفيات والمراكز الصحية والأسواق والمرافق العامة .

الخرطوم(أخبار الخليج 365)