التاريخ: 22-مايو-2020
0 مشاهدة
اكدت الحركة الشعبية قطاع شمال إنها اتفقت مع الحكومة على تكوين مفوضية للحريات الدينية وكشف القيادي بالحركة ياسر عرمان ان مفوضية الحريات الدينية تأتي تاكيدا لمبدأ التعايش السلمي في البلاد.
وبحسب صحيفة الوطن الالكترونية، أوضح عرمان في تصريحات صحفية أن اتفاقا كذلك قد تم على إنشاء وزارة للسلام وحقوق الإنسان تناقش تفاصيلها لاحقا.
وأبان عرمان أن العلمانية شرط لبناء السودان الجديد ولكنها ليست شرطا لتحقيق إتفاق سلام حسب تعبيره.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر عرمان: العلمانية شرط لبناء السودان الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.