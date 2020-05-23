عرمان: العلمانية شرط لبناء السودان الجديد

اكدت الحركة الشعبية قطاع شمال إنها اتفقت مع الحكومة على تكوين مفوضية للحريات الدينية وكشف القيادي بالحركة ياسر عرمان ان مفوضية الحريات الدينية تأتي تاكيدا لمبدأ التعايش السلمي في البلاد.

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وبحسب صحيفة الوطن الالكترونية، أوضح عرمان في تصريحات صحفية أن اتفاقا كذلك قد تم على إنشاء وزارة للسلام وحقوق الإنسان تناقش تفاصيلها لاحقا.

وأبان عرمان أن العلمانية شرط لبناء السودان الجديد ولكنها ليست شرطا لتحقيق إتفاق سلام حسب تعبيره.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)