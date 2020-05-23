مقتل واصابة (10) أشخاص فى حادث نهب بجنوب دارفور

التاريخ: 22-مايو-2020
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قُتل ثلاثة مواطنين وأصيب (7) آخرون في حادث نهب مسلح بوادي خداري في الطريق بين النضيف وقريضة بولاية جنوب دارفور امس، ووصفت حالة أربعة من المصابين بالخطيرة، يتلقون العلاج بمستشفى قريضة.
وأبلغت مصادر (صحيفة الصيحة)، بأن عربات ركاب تحركت من سوق منطقة (النضيف) في طريقها من محلية برام إلى قريضة وفي منطقة خداري نصبت لها مجموعة نهب منفلتة، حيث أطلقت وابلاً من الرصاص على العربات، مما أدى لمقتل ثلاثة من المواطنين وإصابة سبعة آخرين.
وقال المصدر إن المجموعة استطاعت إيقاف العربة (زد واي) و(ثري آي)، وتمكن السائق الثالث من الفرار بعربته رغم الإصابة، ومارست المجموعة عمليات نهب لأموال وممتلكات الركاب التي قدرت بحوالي (٥٠) مليون جنيه.
وفى السياق، تمكنت قوات الدعم السريع وبعد مطاردة وتبادل لإطلاق النار مع المتفلتين، من القبض على أحد المتهمين وبحوزته (بندقية رشاش).
وأوضح مصدر مطلع، أنه تم تدوين بلاغ في مواجهة المتهم بقسم شرطة النضيف ويجري التحري معه لمعرفة بقية الجناة.
وأكدت قوات الدعم السريع حرصها التام على حفظ الأمن والاستقرار والتصدي لكل المتفلتين الذين يسعون لزرع الفتن وترويع وقتل الأبرياء العزل.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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