شددت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، على أنه لم يتم تقديم أي مذكرة مكتوبة ضد مدير المركز القومي للمناهج.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الجمعة حول ما نشر عن تسليم وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، مذكرة احتجاجية لرئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك ضد مدير المناهج د. عمر القراي، قالت إنها تتواصل وعبر القنوات الرسمية مع
بقية هياكل الجهاز التنفيذي في كل ما يتصل برؤيتها وآرائها أو آراء مكوناتها التي تنتسب إليها حسب الاختصاصات والمهام، وذلك حسب صحيفة الصيحة، بما تمليه المسؤولية الأخلاقية في المنصب.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الأوقاف: مفرح لم يرفع مذكرة ضد مدير المركز القومي للمناهج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.