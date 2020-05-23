وزارة الأوقاف: مفرح لم يرفع مذكرة ضد مدير المركز القومي للمناهج

شددت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، على أنه لم يتم تقديم أي مذكرة مكتوبة ضد مدير المركز القومي للمناهج.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الجمعة حول ما نشر عن تسليم وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، مذكرة احتجاجية لرئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك ضد مدير المناهج د. عمر القراي، قالت إنها تتواصل وعبر القنوات الرسمية مع

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بقية هياكل الجهاز التنفيذي في كل ما يتصل برؤيتها وآرائها أو آراء مكوناتها التي تنتسب إليها حسب الاختصاصات والمهام، وذلك حسب صحيفة الصيحة، بما تمليه المسؤولية الأخلاقية في المنصب.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)