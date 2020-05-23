حسن نصر الله : واشنطن أجبرت (البرهان) على لقاء نتنياهو

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اليوم الجمعة بمناسبة يوم القدس العالمي، إن “فلسطين من البحر إلى النهر ملك الشعب الفلسطيني ويجب أن تعود إليه، ونحن سنصلي في القدس ونحن اليوم أقرب ما نكون إلى تحريرها”.

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ولفت إلى أن “هناك أنظمة عربية وإسلامية لا يعنيها الصراع مع إسرائيل من قريب ولا من بعيد، وهناك أنظمة أخرى خرجت من الصراع ولكنها لم تقف على الحياد بل أخذت تساعد الاحتلال، وتقدم له خدمات جليلة”.

وبحسب موقع أجود، أشار نصر الله إلي أن واشنطن جعلت تقديم الخدمات الى اسرائيل بوابة للتقرب منها، كما فعلت بإجبار رئيس المجلس العسكري في السودان على لقاء نتنياهو.

مشددا على أن “التطبيع مع إسرائيل مدان وعلى الشعوب العربية أن تمنعه بكل الوسائل المتاحة لديها، والتطبيع مع إسرائيل مسار فاشل وخائب وخياني ويجب أن يتوقف، ورأينا نتيجته في الدول المطبّعة”.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)