(صحة كسلا) تشترط شرطاً لدخول قافلة الناشط (ذو النون) إلى الولاية

رفضت مديرة الصحة ولاية كسلا دكتورة ايمان محمود العوض، دخول قافلة الناشط السياسي عثمان ذوالنون لولاية كسلا، اليوم الجمعة، الإ بإلتزامهم بضوابط الوبائيات بحجرهم 14 يوماً قبل الدخول للولاية، وفقاً لـ” العربية”.

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ويتبنى “ذو النون” مع مجموعة شباب سودانيين مبادرة لتوزيع معقمات وأدوات وقائية ضد جائحة كورونا بدأت بالخرطوم وتنتظم بعض الولايات.

وبحسب صحيفة السوداني، كان الناشط السياسي عثمان ذو النون “المثير للجدل”، قد تعرض إلى اعتداء الأسبوع الماضي بعد دخول قافلته مدينة سنار، خرج منها في حراسة الجيش.

وبينما يثني البعض على مبادرته الطوعية في التصدي لكورونا، يراها خصومه السياسيين بأنها “دعائية”.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)