(235) اصابة جديدة بكورونا و(16) حالة وفاة أمس “الخميس”

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، عن تسجيل (235) حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا، و(5)وفيات .

وبهذا يرتفع العدد الكلي لإجمالي الإصابات الى (3378)حالة، بينها (16)، حالة وفاة من مجموع (394) عينة خضعت للفحص.

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و بحسب تقرير الوبائيات ليوم الخميس، سجلت ولاية الخرطوم (194)حالة، بينما سجلت ولاية الجزيرة (26) حالة ، و القضارف (7) حالات، وسنار(3)النيل الازرق حالتيتن، وحالة واحدة لكل من كسلا والنيل الابيض والبحر الاحمر و بلغت حالات التعافي الجديدة(63)حالة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)