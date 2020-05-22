توقف المصانع العاملة فى المواد الغذائية

كشفت غرفة المواد الغذائية باتحاد الغرف الصناعية عن توقف المصانع العامله اعتبارا من امس الخميس فى وقت تعطلت فيه عملية انسياب السلع للمستهلك لضعف الانتاج خلال الأيام الماضية وتوقف مندوبي المبيعات عن العمل.

وأكد رئيس غرفة المواد الغذائية كمبال علي كمبال بحسب صحيفة (السوداني) توقف انسياب السلع حاليا بسبب توقف مندوبي المبيعات وكافة العمالة عن العمل اعتبارا من أمس لقضاء عطلة عيد الفطر ولفت إلى انتهاء مبادرة (من المنتج للمستهلك) أيضا وتابع “مابعد العيد لكل حادث حديث”.

Advertisements

وأشار إلى أن حجم الإنتاج خلال فترة الحظر ضعيف جدا بالرغم من توفر المواد الخام للتصنيع، مضيفا بالقول ” فى حال عدم رفع الحكومة الحظر لن نستطيع العمل في الفترة المقبلة نسبة لارتقاع التكلفة وشح العمالة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)