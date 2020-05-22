مجمع الفقه يتحرى هلال شوال غداً السبت

أعلن مجمع الفقه الإسلامي عن انعقاده غداً السبت لتحري رؤية هلال شوال للعام ١٤٤١هـ. ودعا الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الشيخ عادل حسن حمزة المسلمين في السودان لتحري هلال شوال تقربًا إلى الله تعالى، وإبلاغ أقرب محكمة شرعية عند ثبوت رؤية الهلال.

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واشار في بيان له اطلعت أخبار الخليج 365 على نسخة منه اليوم “الجمعة” إلى مكوث هلال شوال في الأفق حوالي ٤٥ دقيقة بعد مغيب الشمس حسب المعطيات الفلكية، وحث الأمين العام للمجمع المسلمين، إلى إخراج زكاة الفطر التي حددها المجمع بقيمة ١٣٥ جنيها كما قدرت الفدية ٧٠جنيها.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )