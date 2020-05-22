عاجل .. تعذر رؤية هلال شوال في السعودية والعيد يوم الأحد

تعذر رؤية هلال شهر شوال في مرصد سدير الفلكي.في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة بحسب سكاي نيوز عربية” يكون عيد الفطر المبارك في السعودية يوم الأحد 24 مايو.. في انتظار الإعلان الرسمي من قبل المحكمة العليا”
و أعلنت عدد من الدول العربية، مساء الجمعة، عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال، وقالت السعودية ومصر والإمارات والكويت والأردن والوقف السني في العراق أن غدا السبت هو المتمم لشهر رمضان، والأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
وكانت المحكمة العليا دعت يوم أمس إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1441 هـ ،مساء الجمعة فيما اعلنت وزارة الداخلية السعودية قبل أيام فرض حظر التجول على مدار 24 ساعة بمختلف أنحاء المملكة، وذلك خلال عطلة عيد الفطر.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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