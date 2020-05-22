التاريخ: 22-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة استعرض وزير الصناعة والتجارة، مدني عباس ، مع مدير الجهاز المركزي للإحصاء في اجتماع مشترك اﻻستعدادات للبدء في تنفيذ المسح الصناعي الشامل. Advertisements وقال مدني، بحسب صحيفة السوداني إن المسح يلعب دوراً كبيراً في رسم الخارطة الصناعية للبلاد، وتوفير مؤشرات وإحصاءات دقيقة للقطاع الصناعي ، وإضاف : الاجتماع أمن على ضرورة الاستفادة من برنامج الرقم القياسي للإنتاج واشار مدير الإحصاء، علي محمد الى أن آخر مسح صناعي شامل تم في السودان كان في عام ٢٠٠٣م . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 ) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء المسح الصناعي الشامل قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.