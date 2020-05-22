دعم من ابناء دنقلا بالرياض وجدة لمقاومة كورونا

وصلت لدنقلا اليوم الدفعة الأولى من المستلزمات الطبية بدعم من رابطة أبناء محلية دنقلا بالرياض ورابطة أبناء دنقلا الكبري بجدة بالمملكة العربية السعودية.

واشتمل الدعم بحسب وكالة السودان للانباء على كميات مقدرة من الالبسة الواقية للكوادر الطبية بمركزي العزل والكلى بدنقلا بجانب كميات من المعقمات والكمامات والقفازات لمستشفيات دنقلا التخصصي والبرقيق والقولد وذلك في إطار الجهود المبذولة لمجابهة فيروس جائحة كورونا بالولاية الشمالية.

وقام بتدشين المستلزمات الطبية المدير التنفيذي لمحلية دنقلا الاستاذ مجذوب الخليفة بحضور ممثل رابطة ابناء محلية دنقلا بالرياض ورابطة أبناء دنقلا الكبرى بجدة الاستاذ مامون أحمد عبد الرحيم وممثل المبادرة الشعبية الموحدة للتصدي لجائحة كورونا الاستاذ معتصم محمد أحمد .

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واشاد المدير التنفيذي لمحلية دنقلا بجهود ودعم رابطة ابناء محلية دنقلا بالرياض ورابطة أبناء دنقلا الكبري بجدة المستمر لتطوير وترقية العمل الصحي ودورهم في اسناد وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية والجهات العاملة في التصدي لهذه الجائحة، كما امتدح مجهودات اعضاء المبادرة الشعبية الموحدة لتنفيذ التباعد الاجتماعي .

من جانبه عبر ممثل رابطة ابناء محلية دنقلا بالرياض ورابطة أبناء دنقلا الكبرى بجدة بالولاية مامون أحمد عبد الرحيم عن شكره وتقديره للدعم المتواصل لابناء الولاية ومحلية دنقلا المغتربين بدول المهجر لكافة البرامج والمشروعات الخدمية والتنموية بالولاية مشيرا الى ان الدعم الذي وصل لدنقلا اليوم يمثل اضافة قوية وسند حقيقي للعاملين بوزارة الصحة والكادر الطبي العامل في مجابهة جائحة كورونا.

الى ذلك جدد ممثل المبادرة الشعبية الموحدة للتصدي للجائحة الاستاذ معتصم محمد أحمد جدد استمرار برامج وانشطة المبادرة خاصة التباعد الاجتماعي وتوحيد الجهود الرسمية والشعبية للتصدي لجائحة كورونا واشاد بكل من ساهم ووقف مع المبادرة .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)