مصرع 57 شخصا فى حادث سير فى شمال دارفور

الجمعة 22 مايو 2020

لقى 57 شخصا مصرعهم وجُرح أكثر من 20 آخرين، فى حادث سير على طريق "نيالا- الفاشر" فى شمال دارفور (غرب السودان).



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واصطدم حافلة كانت تُقل الضحايا، مع شاحنة قادمة من جنوب دارفور، ونتج عن التصادم القوى انقلاب السيارتين واحتراقهما، ما خلف عددا كبيرا من الضحايا.

وهرعت قوات الأمن وسيارات الإسعاف وعدد كبير من الأهالى إلى موقع الحادث لإنقاذ الجرحى.