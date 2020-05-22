- 1/2
- 2/2
الجمعة 22 مايو 2020
لقى 57 شخصا مصرعهم وجُرح أكثر من 20 آخرين، فى حادث سير على طريق "نيالا- الفاشر" فى شمال دارفور (غرب السودان).
واصطدم حافلة كانت تُقل الضحايا، مع شاحنة قادمة من جنوب دارفور، ونتج عن التصادم القوى انقلاب السيارتين واحتراقهما، ما خلف عددا كبيرا من الضحايا.
وهرعت قوات الأمن وسيارات الإسعاف وعدد كبير من الأهالى إلى موقع الحادث لإنقاذ الجرحى.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 57 شخصا فى حادث سير فى شمال دارفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.