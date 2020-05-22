"البرهان" يوجه رسالة لـ"مصر" بمناسبة عيد الفطر

الجمعة 22 مايو 2020 قدم الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، التهنئة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الفطر المبارك، متمنياً لمصر وشعبها السلام والازدهار.

Advertisements جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس المصري، برئيس المجلس العسكري، بعد ظهر اليوم. وتناول الاتصال التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكذلك التشاور بشأن بعض القضايا الإقليمية. كما قدم الرئيس المصري، له التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً للسودان وشعبها الشقيق كل تقدم واستقرار،

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