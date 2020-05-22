شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
صرح الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، أن قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة هو مظهر من مظاهر التفكير العائدة لحقبة الحرب الباردة، ومثال على رفضها بالالتزام بالاتفاقات الدولية.
وأعرب المسؤول عن أسفه العميق لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية، وقال: “إن هذه الخطوة من جانب الولايات المتحدة، إلى جانب الاتفاقيات والمعاهدات التي انسحب منها الرئيس الأمريكي مؤخرا، هي مظهر من مظاهر أساليب التفكير العائدة لحقبة الحرب الباردة، وهي سياسة العمل الأحادية الجانب”.
وأضاف المسوؤل: “إن انسحاب واشنطن من معاهدة الأجواء المفتوحة لا يساعد في الحفاظ على الثقة والانفتاح بين الدول في المسائل المتعقلة بالأمن والدفاع وسيؤثر سلبًا على تحديد الأسلحة على الصعيد الدولي”.
ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن مصادر في الإدارة الأمريكية، أمس الخميس، قولها إن الولايات المتحدة تعتزم الانسحاب من المعاهدة. وتقول بأن سبب الانسحاب هو الانتهاكات المزعومة للاتفاق من جانب روسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الصينية تدين قرار واشنطن بالانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.