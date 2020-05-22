الخارجية الصينية تدين قرار واشنطن بالانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

صرح الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، أن قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة هو مظهر من مظاهر التفكير العائدة لحقبة الحرب الباردة، ومثال على رفضها بالالتزام بالاتفاقات الدولية.

وأعرب المسؤول عن أسفه العميق لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية، وقال: “إن هذه الخطوة من جانب الولايات المتحدة، إلى جانب الاتفاقيات والمعاهدات التي انسحب منها الرئيس الأمريكي مؤخرا، هي مظهر من مظاهر أساليب التفكير العائدة لحقبة الحرب الباردة، وهي سياسة العمل الأحادية الجانب”.

وأضاف المسوؤل: “إن انسحاب واشنطن من معاهدة الأجواء المفتوحة لا يساعد في الحفاظ على الثقة والانفتاح بين الدول في المسائل المتعقلة بالأمن والدفاع وسيؤثر سلبًا على تحديد الأسلحة على الصعيد الدولي”.

ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن مصادر في الإدارة الأمريكية، أمس الخميس، قولها إن الولايات المتحدة تعتزم الانسحاب من المعاهدة. وتقول بأن سبب الانسحاب هو الانتهاكات المزعومة للاتفاق من جانب روسيا.