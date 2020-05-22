السعودية والإمارت تعلنان موعد أول أيام عيد الفطر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أن عيد الفطر سيكون يوم الأحد الموافق 24 مايو/ أيار الجاري.

وأوضح مدير مرصد جامعة المجمعة الفلكي، عبد الله الخضيري، أنه نظرا لغروب القمر اليوم قبل الشمس بحسب المعطيات العلمية، سيكون يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر.

​كما قال الحساب الرسمي لموقع “أخبار الإمارات” على موقع “تويتر”، إن غدا السبت هو المتمم لـ30 من رمضان، والأحد هو أول أيام عيد الفطر.

​وتستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شوال، اليوم الجمعة بعد صلاة المغرب، من أجل تحديد أول أيام عيد الفطر.