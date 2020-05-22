السعودية والإمارت تعلنان موعد أول أيام عيد الفطر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أن عيد الفطر سيكون يوم الأحد الموافق 24 مايو/ أيار الجاري.
وأوضح مدير مرصد جامعة المجمعة الفلكي، عبد الله الخضيري، أنه نظرا لغروب القمر اليوم قبل الشمس بحسب المعطيات العلمية، سيكون يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر.
كما قال الحساب الرسمي لموقع “أخبار الإمارات” على موقع “تويتر”، إن غدا السبت هو المتمم لـ30 من رمضان، والأحد هو أول أيام عيد الفطر.
وتستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شوال، اليوم الجمعة بعد صلاة المغرب، من أجل تحديد أول أيام عيد الفطر.
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