عاجل| "الفلك" يحدد أول أيام عيد الفطر في السودان

الجمعة 22 مايو 2020

يستقبل المسلمون بعد أيام قليلة، عيد الفطر المبارك، عقب انتهاء شهر رمضان الكريم، الذي من المتوقع أن يكون 30 يومًا هذا العام في أغلب الدول العربية.



أعلنت الجمعية السودانية لعلوم الفلك، أن يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك في دولة السودان.

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كما أعلن المكتب الشرعي في مؤسسة العلامة المرجع الديني، السيد محمد حسين فضل الله، في لبنان أن يوم الأحد الموافق 24 مايو الجاري هو أول أيام عيد الفطر المبارك في لبنان.

وتوقع مركز الفلك الدولي في الإمارات، أن يكون الأحد المقبل، هو أول أيام عيد الفطر السعيد، في معظم الدول الإسلامية، التي بدأ شهر رمضان المبارك فيها في 24 أبريل الماضي، في حين تتحرى الدول التي بدأت الشهر الفضيل 25 أبريل، هلال العيد يوم السبت القادم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وأعلنت تونس أيضًا أن يوم الأحد المقبل هو أول أيام شهر شوال، ليكون أول أيام عيد الفطر المبارك في تونس، حسب المعطيات الفلكية.

كما ذكرت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية في الجزائر، أن موعد ليلة الشك لترقب هلال شوال لعام 1441 هجري سيكون يوم الجمعة المقبل، حيث من المتوقع أن يعلن يوم الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك، بحسب توقعات مركز الفلك الدولي.