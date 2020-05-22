عاجل| اتصال هاتفي بين "البرهان" والرئيس المصري.. ماذا دار فبه؟

الجمعة 22 مايو 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم، اتصالا هاتفيا مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني.

Advertisements تناول الاتصال التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكذلك التشاور بشأن بعض القضايا الإقليمية. كما قدم الرئيس له التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً للسودان وشعبها الشقيق كل تقدم واستقرار، ومن جانبه بادل الفريق أول عبد الفتاح البرهان السيد الرئيس التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك متمنياً لمصر وشعبها السلام والازدهار. ص

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