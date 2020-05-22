تشييع ضحايا حادث طريق نيالا الفاشر بمنطقة (شنقل طوباي)

شيع مواطنوا منطقة شنقل طوباية التابعة لمحلية دارالسلام بولاية شمال دارفور نهار اليوم بمشاركة شرطة مرور الولاية وقوات الدعم السريع شيعوا جثامين عدد (57) شخصا لقوا حتفهم مساء أمس جراء حادث مروري بمنطقة أم دريساى بطريق نيالا الفاشر والتي تبعد بضعة كيلوا مترات من شنقل طوباي كما أصيب في الحادثة أكثر من عشرين شخصا آخرين .

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وكان مواطنوا شنقل طوباي بحسب ( سونا ) قد هرعوا الى منطقة الحادثة والتي نتجت عن تصادم عربة لوري ماركة نيسان تحمل عدد من الركاب من سوق شنقل طوباية متجهين الى منطقة منواشي بجنوب دارفور، حيث اصطدمت مع شاحنة (جرار) كانت قادمة من مدينة نيالا محملة بعدد من السيارات الصغيرة، وتسبب الاصطدام القوي في انقلاب الناقلتان واحتراقهما تماما الأمر الذي تسبب في وفاة عدد كبير من الركاب الى جانب الاصابات الذين تم نقلها الى مستشفى شنقل طوباي الريفي .



الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )