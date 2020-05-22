سعدالدين الطيب لم اشارك فى ( أغاني وأغاني ) لهذا السبب ..!

أوضح الموسيقي سعدالدين الطيب بأن رفضه المشاركة مع الفرقة الموسيقية في (أغاني وأغاني) المواسم السابقة لعدم التقييم المادي والأدبي،، فيما لم يتم الاتصال به هذا الموسم، بحسب صحيفة السوداني

واضاف (علاقتي مع النيل الأزرق علاقة طيبة كلها احترام وتقدير واعتبرها بيتي الثاني، بالنسبة لعدم مشاركتي الموسم الماضي نسبة لأحداث الثورة واحتراماً لدماء الشهداء الطاهرة التي لم تجف وقتها لذا رفضت المشاركة وكان ردي حاسماً وواضحاً،

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أما هذا الموسم لم يتم استدعائي ولا أعلم السبب حتى الآن، مبيناً (لكن أبلغت القائمين على أمر البرنامج بأنه لا يوجد تقييم مادي الأجور لم تكن مجزية فيما يكون أجر الفنان أعلى، بجانب أنني طالبتهم مراراُ و تكراراً بأن أي شخص مفترض أن يكون في تخصصه ولا يتدخل أحد في تخصص غيره، مختتماً (لا أستطيع التعليق على البرنامج هذا الموسم فقط أقول يجب إعادة النظر في صياغته.)

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)