عيد بدون زيارات بأمر (كورونا)

تحذيرات اطلقتها السلطات الصحية من مغبة الزيارات في عطلة عيد الفطر المبارك مع تفشي وانتشار جائحة (كورونا)، امن عدد من المواطنين علي أهمية الحظر وضرورة الالتزام بعدم الزيارات حفاظا على صحة المواطنين.

تقول ربة المنزل سامية عبد الرحمن إن الزيارات كانت في السابق لاتتوقف بين الاهل والجيران والأصدقاء ولكن مع انشغال الأسر بمطلبات الحياة تقلصت الزيارات حتى صارات حصرية على المناسبات الدينية في الاعياد او المناسبات الاجتماعية والجديد في هذا العيد هو ظهور فايروس كرونا الذي بسببه اعلنت الدولة الحظر وحذرت وزارة الصحة من الاختلاط لسرعة انتقال الفايروس.

ويقول احمد العربي بحسب صحيفة السوداني ان الزيارات بين الاهل والجيران تعد احد العادات والتقاليد السودانية، ولكن يجب أن يعي الجميع خطورة هذا الزيارات خلال ايام عيد الفطر المبارك واشار العربي ان بسبب ارتفاع عدد الإصابات قررت الجهات المعنية منع صلاة العيد لتجنب حدوث اختلاط المصلين ما يؤكد خطورة الموقف، وتوقع أن تكون زيارات العيد هذا العام علي نطاق ضيق جدا.

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من جهته أشار الصيدلي مدثر محمد إلى أن معدلات الإصابة بفايروس كورونا في ارتفاع مستمر لعدم التزام المواطن بتوجيهات وزارة الصحة وحتي الحظر المعلن هناك الكثير من المواطنين لم يلتزموا بقوانين الحظر لذلك كانت النتيجة ارتفاع عدد الإصابات .

وشدد الطبيب الصيدلي مدثر على ضرورة الحرص على التواجد في المنزال اثناء فترة ايام عيد الفطر المبارك وتقليل الزيارات حفاظا على سلامة الاهل والجيران.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)