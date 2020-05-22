التاريخ: 22-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعية صور لتجار ومواطنين بالسوق الشعبي أم درمان وهم يمارسون حياتهم رغم حظر التجوال المفروض بسبب الأوضاع الصحية وسط غياب كامل للجهات المختصة وناشد المواطنون بحسب صحيفة السوداني الجهات الأمنية بضرورة التشدد في فرض الحظر تجنباً لتفشي الجائحة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السوق الشعبي أم درمان يكسر الحظر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.