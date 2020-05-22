التاريخ: 22-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة سؤال للشيخ عبد الحي يوسف: ماذا تنصح لمن أصيب بوباء كورونا Advertisements الخرطوم(أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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