القصاص.. بقلم خالد سليمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• رسالة الى وزير العدل

• وثانية الى النائب العام

• وثالثة الى رىىس القضاء

• يقول الله فى محكم تنزيله ( يا أيها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا .. اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ) ….

• وقال عمر بن عبدالعزيز من أراد ان يصحبنا فليصحبنا بخمس .. يوصل إلينا حاجة من لا تصل إلينا حاجته ويدلنا على العدل ….

• سيدى الوزير هنالك قضايا لا يحلها الصراخ فى الصحف … هنالك قضايا يحلها العدل والقانون والضمير الحى …

• وقيل أيضا … لا يمنع انهيار السماء

على الأرض سوي أعمدة خفية اسمها العدالة فإذا ما ضاع العدل ضاع وانهار

كل شيء ….

• سيدى فى مثل هذا اليوم ومنذ عام خلا … وقبيل هنيهات قليلة من صبيحة العيد … وتحت استار الظلام تسلل عسعس اصحاب المشروع الحضاري البليد الى ساحة الاعتصام فسفكوا واراقوا دماء شباب فى عمر الورود … قتلوا بدم بارد ووحشية مقيتة المئات …

• سيدى … هى جريمة متكاملة الأركان

الجناة فيها معلومين … وشهود عيانها

حيون يرزقون … وأدلة إثباتها انصع من الشمس فى رابعه النهار فعلام التباطوء

والتأخير ؟؟؟ فالعدالة البطيىه اقسى أنواع الظلم ….

• هل حقا لا يعلم السيد النائب العام الجناة ؟؟؟ وهل لازال يبحث عن الأدلة ؟؟؟؟ هل كان يحتاج لعام كامل لتقديم قضية لا زال شهودها يعيشون بيننا ؟؟؟ ليس هذا فحسب فهناك من اقر صراحة بارتكاب الجريمة والتخطيط لها …

• سيدى نحن لا نريد غير ان نكون مع الحقيقة كيفما كان مصدرها … ومع العدل ايا كان المستفيد أو المتضرر منه

نريد ان نكون مع الإنسان أيا كان هذا الإنسان ….

• سيدى لو كان للأديان بصمة لكان العدل بصمة الإسلام …. اعدلوا فذلك

اقرب للإيمان والتقوى ….

• سيدى رىيس القضاء يقول الله فى كتابه الكريم ( وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالأنف والسن بالسن والجروح قصاص )

• متى ستقتصون لشهدائنا ؟؟؟؟؟؟

• قطعا لن يضيع دم الشهداء ( بالتقادم ) …..