عم عبدالرحيم ولد ياسهير.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*الرائعة الحبيبة القوية الاستاذة سهير عبدالرحيم
*كعادتها تناولت موضوع في غاية الاهمية
*كتبت عن برنامج رامز وانتقدت حديثه عن مصر الممتدة من الاسكندرية وحتي حلايب وشلاتين
*طبعا الشغل شغل مخابرات مصرية بالتعاون مع منتج البرنامج والقناة صاحبة منصة البث
*ولاغرابة فيهم التلاتة
*لان ثلاثتهم يعني لهم تمدد السودان وتقدمه خسائر فادحة
*ويكفي ما وصلنا من قصص تهريب الذهب ابان العهد البائد وكشف المستفيد الاول من ذلك
*ايها الناس
*ماتناولته الاستاذة سهير كان يجب علي وزارة خارجيتنا أتباعه وبشدة وبصورة رسمية
*فاذكر قبل سنوات عرض آدم شو ببرنامجه الكريه تريقة علي السودان فيما يخص حلايب مخجلة
*وقال بالحرف الواحد ان السودان باعت نصها التحتاني (يقصد فصل الجنوب)
*وكلام فارغ كتير
*رديت عليهو في عمودي المتواضع
*ومسحت بيهو وبمصر الارض
*الزمن داك كنت بكتب في الهدف
*صدر العمود
*وفي نفس اليوم تسعة صباحا ناس الامن كانوا مع الاخ ميرغني كرار مدير الصحيفة بمقر الصحيفة مستنكرين العمود
*اخبرني ميرغني وحضرت
*هاجوا وماجوا
*وقالوا السفير المصري احتج علي العمود لدي وزارة الخارجية
*تخيلوا العمود طلع تمنية صباحا السفير المصري قراهو
*الساعة تسعة كان احتج وبلغ الخارجية التي ابلغت الامن الذي حضر للصحيفة للتوبيخ
*قلت ليهم كلامي رد علي آدم الانتو سكتوا علي تريقتو علي السودان
*قالوا ابدا ما سكتوا
*سفيرنا في مصر ابلغ الخارجية المصرية محتجا
*والخارجية المصرية اعتذرت وقالت دي حاله فردية
*قلت ليكم برضو خارجيتنا تقول للسفير المصري سلك ده مارئيس الجمهورية
*سلك ده حاله فردية
*لكن بصراحة الحرقهم شديد كلامي القلت فيهو
*مصر بتتكلم عن النص التحتاني يا آدم؟
*ونحنا بنشوف عقالات داخلة مصر بآلاف الدولارات وخارجة مقشطة
*والغريبة ماشايله معاها اي حاجة اشترتها من مصر
*وين راحت آلاف الدولارات يا آدم؟؟؟
*عفارم عليك اختي سهير
*وعلي الطلاق عم عبدالرحيم ولد
*المهم
*كلام يدور حول قفل استاد المريخ موسم كامل
*الموسم ده بدأ بمباريات افريقية وعربية ثم الدوري
*قابلنا شبيبة القبائل والوداد باستادنا
*واستمرينا في الدوري حتي جاءت مباراة الهلال
*الاستاد وقتها كان جاهز
*ولكن اللاعبون اقترحوا تحويلها للخرطوم لامور نفسية تتعلق بالزناطير
*وبعدها تقرر قفل الاستاد للصيانة
*لعبنا دوريا بالخرطوم ضد الهلال وهلال الفاشر ومروي والنمور وشرطة القضارف
*الخمسة مباريات ديل بمثلن موسم كامل؟؟؟؟
*غايتو المابتدورو في الضلام تحدر ليهو
*والمجهودات التي يقوم بها الاخ البصري بالاستاد مدهشة
*يكفي انه حل مشكلة الخور اللافي تحت السياج وجايب لينا كلام الكاف والاتحاد العربي
*يكفي انو غير السياج الكان غير مطابق للمواصفات
*بآخر جيد ومتين وجميل
*ويجري العمل في الملعب
*فلماذا نحارب من يبدع؟؟؟
*بالمناسبة
*البصري تم تعيينه زمن جمال مديرا للنادي
*معلومة قد تخفف النقد عليه
*لان معظم من ينتقد ينطلق من منصة المع والضد
*وازيدكم من الشعر بيت
*بوكلين المريخ حفر للبصري
*ولكن جمال انصفه
*ثم بعد ذلك وبعد نجاحات البصري بالنادي حوله هذا المجلس لادارة الاستاد
*شكرا بصري
*وما عليك
*المهم
*جمع التوقيعات لسحب الثقة عمل محترم
*لانه قانوني وديمقراطي
*ولانه يعبر عن قناعة القائمون عليه والمستجيبون له بالديمقراطية التي انكرها معظمهم ردحا من الزمن
*بس السؤال
*هذا العمل يتم وفقا لياتو نظام اساسي؟
*هل صيغت الوقائع التي تمثل اسبابا كافيه لسحب الثقة
*ام الاعتماد علي عبارات فشلة وباعوا المولد والمدرب ماعندو غاز؟؟؟
*الخطوة جميلة وتعبر عن سيادة الجمعية العمومية التي نادينا بها كثيرا وحاربنا لاجلها اصحاب القناعة بان السيادة لامانة الشباب والمفوض والوزير وعبدالرحيم محمد حسين
*هي هجمة شرسة في الدقيقة تسعين
*ولو لم تكن منظمة
*واندفعنا للهجوم
*وانقطعت
*تبقي هجمة مرتدة ودفاعاتنا خلا بسبب الاندفاع
*شكرا شعب المريخ الديمقراطي
*وشكرا الديمقراطية التي خرجت من نادينا للشارع
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*كان شفت يا والينا
*عندنا صاحبا لينا
*مرتو معلمة يا والينا
*قاداهو ليك مرتبي بقي خمسطاشر يا اخينا
*مرتبي بقي خمسطاشر يا اخينا
*لما زهج يا والينا
*قال ليها مرتبك كان تلاته يا حسينة
*في ميتين ركشة ماشي وجاي بكمل يا حنينا
*اسي الركشة ماشي وجاي بي خمسمية في الشهر تكمل الخمسطاشر وتقعدي ساي ياحسينا
*وكأننا يا ابا زيد ماغزينا
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال كورونا تحسبو لعب!!!!!
والي لقاء
سلك
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