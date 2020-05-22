عم عبدالرحيم ولد ياسهير.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*الرائعة الحبيبة القوية الاستاذة سهير عبدالرحيم

*كعادتها تناولت موضوع في غاية الاهمية

*كتبت عن برنامج رامز وانتقدت حديثه عن مصر الممتدة من الاسكندرية وحتي حلايب وشلاتين

*طبعا الشغل شغل مخابرات مصرية بالتعاون مع منتج البرنامج والقناة صاحبة منصة البث

*ولاغرابة فيهم التلاتة

*لان ثلاثتهم يعني لهم تمدد السودان وتقدمه خسائر فادحة

*ويكفي ما وصلنا من قصص تهريب الذهب ابان العهد البائد وكشف المستفيد الاول من ذلك

*ايها الناس

*ماتناولته الاستاذة سهير كان يجب علي وزارة خارجيتنا أتباعه وبشدة وبصورة رسمية

*فاذكر قبل سنوات عرض آدم شو ببرنامجه الكريه تريقة علي السودان فيما يخص حلايب مخجلة

*وقال بالحرف الواحد ان السودان باعت نصها التحتاني (يقصد فصل الجنوب)

*وكلام فارغ كتير

*رديت عليهو في عمودي المتواضع

*ومسحت بيهو وبمصر الارض

*الزمن داك كنت بكتب في الهدف

*صدر العمود

*وفي نفس اليوم تسعة صباحا ناس الامن كانوا مع الاخ ميرغني كرار مدير الصحيفة بمقر الصحيفة مستنكرين العمود

*اخبرني ميرغني وحضرت

*هاجوا وماجوا

*وقالوا السفير المصري احتج علي العمود لدي وزارة الخارجية

*تخيلوا العمود طلع تمنية صباحا السفير المصري قراهو

*الساعة تسعة كان احتج وبلغ الخارجية التي ابلغت الامن الذي حضر للصحيفة للتوبيخ

*قلت ليهم كلامي رد علي آدم الانتو سكتوا علي تريقتو علي السودان

*قالوا ابدا ما سكتوا

*سفيرنا في مصر ابلغ الخارجية المصرية محتجا

*والخارجية المصرية اعتذرت وقالت دي حاله فردية

*قلت ليكم برضو خارجيتنا تقول للسفير المصري سلك ده مارئيس الجمهورية

*سلك ده حاله فردية

*لكن بصراحة الحرقهم شديد كلامي القلت فيهو

*مصر بتتكلم عن النص التحتاني يا آدم؟

*ونحنا بنشوف عقالات داخلة مصر بآلاف الدولارات وخارجة مقشطة

*والغريبة ماشايله معاها اي حاجة اشترتها من مصر

*وين راحت آلاف الدولارات يا آدم؟؟؟

*عفارم عليك اختي سهير

*وعلي الطلاق عم عبدالرحيم ولد

*المهم

*كلام يدور حول قفل استاد المريخ موسم كامل

*الموسم ده بدأ بمباريات افريقية وعربية ثم الدوري

*قابلنا شبيبة القبائل والوداد باستادنا

*واستمرينا في الدوري حتي جاءت مباراة الهلال

*الاستاد وقتها كان جاهز

*ولكن اللاعبون اقترحوا تحويلها للخرطوم لامور نفسية تتعلق بالزناطير

*وبعدها تقرر قفل الاستاد للصيانة

*لعبنا دوريا بالخرطوم ضد الهلال وهلال الفاشر ومروي والنمور وشرطة القضارف

*الخمسة مباريات ديل بمثلن موسم كامل؟؟؟؟

*غايتو المابتدورو في الضلام تحدر ليهو

*والمجهودات التي يقوم بها الاخ البصري بالاستاد مدهشة

*يكفي انه حل مشكلة الخور اللافي تحت السياج وجايب لينا كلام الكاف والاتحاد العربي

*يكفي انو غير السياج الكان غير مطابق للمواصفات

*بآخر جيد ومتين وجميل

*ويجري العمل في الملعب

*فلماذا نحارب من يبدع؟؟؟

*بالمناسبة

*البصري تم تعيينه زمن جمال مديرا للنادي

*معلومة قد تخفف النقد عليه

*لان معظم من ينتقد ينطلق من منصة المع والضد

*وازيدكم من الشعر بيت

*بوكلين المريخ حفر للبصري

*ولكن جمال انصفه

*ثم بعد ذلك وبعد نجاحات البصري بالنادي حوله هذا المجلس لادارة الاستاد

*شكرا بصري

*وما عليك

*المهم

*جمع التوقيعات لسحب الثقة عمل محترم

*لانه قانوني وديمقراطي

*ولانه يعبر عن قناعة القائمون عليه والمستجيبون له بالديمقراطية التي انكرها معظمهم ردحا من الزمن

*بس السؤال

*هذا العمل يتم وفقا لياتو نظام اساسي؟

*هل صيغت الوقائع التي تمثل اسبابا كافيه لسحب الثقة

*ام الاعتماد علي عبارات فشلة وباعوا المولد والمدرب ماعندو غاز؟؟؟

*الخطوة جميلة وتعبر عن سيادة الجمعية العمومية التي نادينا بها كثيرا وحاربنا لاجلها اصحاب القناعة بان السيادة لامانة الشباب والمفوض والوزير وعبدالرحيم محمد حسين

*هي هجمة شرسة في الدقيقة تسعين

*ولو لم تكن منظمة

*واندفعنا للهجوم

*وانقطعت

*تبقي هجمة مرتدة ودفاعاتنا خلا بسبب الاندفاع

*شكرا شعب المريخ الديمقراطي

*وشكرا الديمقراطية التي خرجت من نادينا للشارع

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*كان شفت يا والينا

*عندنا صاحبا لينا

*مرتو معلمة يا والينا

*قاداهو ليك مرتبي بقي خمسطاشر يا اخينا

*مرتبي بقي خمسطاشر يا اخينا

*لما زهج يا والينا

*قال ليها مرتبك كان تلاته يا حسينة

*في ميتين ركشة ماشي وجاي بكمل يا حنينا

*اسي الركشة ماشي وجاي بي خمسمية في الشهر تكمل الخمسطاشر وتقعدي ساي ياحسينا

*وكأننا يا ابا زيد ماغزينا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال كورونا تحسبو لعب!!!!!

والي لقاء

سلك