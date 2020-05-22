على الشباب أن يصحح مسار الثورة بالانتاج.. بقلم نصر روضوان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتقد ان شباب الثورة قد لمس بنفسه الان ان ثورة ديسمبر قد حول وجهتها بعض قدامي الساسة اصحاب الارتباطات بالمحاور العالمية مما يجعل شباب السودان يقف عاطلا عن الانتاج وتخضع حكومته لابتزازات دول ذات مصالح اقتصادية ،وكما قيل ان الثورة قد تحولت من ثورة اصلاح اقتصادي وعدل اجتماعي وحرية مسئوله وفرص متكافئة للشباب الي ثورة افكار ايدولوجيه يتم فيها صراعات مذهبية بين اليسار واليمين.

فعلي الرغم من ان الاخ رئيس الوزراء خبير زراعي واقتصادي الا اننا لم نسمعه يوما قد ناقش اي خطط لتطوير الزراعة في السودان ؟ وحيث ان ثورة ديسمبر اساسا كانت ثورة شعبية شارك فيها كل الشعب كانت لاصلاح الاقتصاد وتوفير اساسيات المعيشة وفتح باب الانتاج وتوزيع فرص العمل بعدالة وتوفير التعليم والصحة والمواصلات كما هو متاح لشعوب العالم , الا اننا نجد ان حكومتنا الان مشغولة بمشاكل سياسية خارجية يجب ان لا نشغل انفسنا بها بل يقوم بها المتخصصون لنصبح مثل شعوب العالم الاخري. حيث اننا تعودنا ان نتابعها يوميا ونتعارك حولها بلا فايدة علي مواقع التواصل الاجتماعي.

ان شبابنا الذي يضيع كل وقته لمتابعة الاتهامات والاتهامات المضادة التي يقوم بها ساسة قدام يمكنه ان يحول نعمة مو اقع التواصل الي مصادر رزق وفؤائد جمه تنعكس عليهم وعلي اسرهم.

الفكرة ببساطه ان تقوم كل مجموعه من الشباب في اي قروب بعمل شركة مساهمه صغيرة تبدا براس مال صغير وتعمل في مجال الانتاج الزراعي والحيواني والصناعات الصغيرة ليشغل الشباب نفسه بنفسه ولا ينتظر وظايف الحكومه التي لا يعرف احد متي تستقر وتتشكل بالانتخاب واود هنا ان اذكر الشباب بان المهاجرين الامريكان الاوائل وصلوا امريكا ولم يكن فيها حكومه فاخذ كل واحد منهم يسوق امامه قطيع من البقر ويزرع ارضة حتي صاروا اغني افراد في اغني دوله. لقد قمنا بعمل شركة مساهمة من اعضاء قروب واتسب وسيكون من دواعي سرورنا ان نمد اي شخص بتفاصيل تكوين شركات مساهمه براس مال قليل تقوم مثلا بعمل برامج حاسوب صغيره وتصديرها للخارج او تجفيف فواكة كالمانجو مثلا وتصديرها او زراعه زهور وتصديرها وغير ذلك من المقترحات التي نعلم انكم كشباب تفكرون فيها ولكن ينقصكم التنسيق والادارة . انا مستعد لمد يد العون لكل من يتصل بي ، عل الله يوفقنا ان نصبح مثل شعوب العالم المنتحة التي تستعمل وسائل التواصل في تجويد الانتاح وتبادل العلم والمعرفة وتحقيق مكاسب ماليه ضخمة منها فانتم بالتاكيد لا يرضيكم كشباب ما يدور الان علي وسايل التواصل من فتن ومكايدات وسباب لن تنتهي ان لم تشغلوا انفسكم بالانتاج والطموح لان تصدروا منتجات ايديكم لاغني دول العالم التي تبحث عن الغذاء الطبيعي الصحي , ناهيك عن دول الجوار التي تتمني ان تستفيد من خبرات شبابنا ومنتجات ارضنا المميزه فبدلا من ان ندع المجال للمهربين الجهلة الذين يببعون موادنا التموينية في دول الجوار يمكنكم ايها الشباب المتعلم ان تسيطروا علب تجارة الحدود وتاخذوا معكم شباب الحركات المسلحة الذين لو تعلموا ووجدا رزقا حلالا وميسور لما حاربوا والسلام لا تصنعه مفاوضات بين ساسه يقودون شباب جاهل ،بل تصنعونه انتم بتعليم شباب المناطق الحدودية وتشغيلهم وتمليكهم الحقائق ووسايل الانتاج ليعرفوا مقدار الثروة التي حباهم الله بها وهم مازالوا يقتلون من اجل حفنه من الاموال تدفعها لهم دول تسرق ثرواتهم ولا تريد لهم ان يستقروا ويصبحوا اثرياء ،دعونا نعمل من اجل استغلال ثروات بلادنا. لتعلموا يا شباب ان شباب رام الله المحاصر يبيع برامج حاسوب صغيرة بمايه مليون دولار في العالم وان شباب بعض دولةافريفيا يبيع زهور بمليارات الدولارات لمصانع العطور في اوربا وان بعض الشباب يصدر اسماك زينه بملايين الدولارات الي الخارج…وانتم تعلمون كيف بدا بيل جيتز والشاب الذي يملك فيس بوك ومالك علي بابا ومالك امازون وغيرهم..فلا تنتظروا وظائف محدوده الدخل وانتم في بلد لا يحتاج الانتاح منكم لكثير عناء وحولكم دول ناشئة تحتاج لعلمكم وحضارتكم …انطلقوا والله تعالي يقول في الحديث القدسي ( انا ثالث الشريكين) للحث علي الشركة المنظمه والمقننة التي خلقت شركات كبري عابرة للقارات .