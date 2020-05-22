مصرع وإصابة 71 شخصا في حادث مروري مؤلم….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت قوات الشرطة عن وقوع حادث مروري مؤسف بمنطقة شنقل طوباي بولاية شمال دارفور راح ضحيته ٤٣ مواطنا وإصابة ٣١. وقال بيان الشرطة: (وقع حادث مروري بمنطقة شنقل طوباي محلية دار السلام بولاية شمال دارفور بين جرار قادم من منطقة شنقل طوباي و لوري ركاب نيسان نتج عن الحادث وفاة عدد 43 مواطن وعدد المصابين 31 مصاب يوجد تلف بالمركبات.

فور وقوع الحادث وعند إبلاغ الشرطة تم إسعاف المصابين باصابات خطيرة لمستشفى الفاشر بواسطة عربة قوات مسلحة ، تم إخماد النيران التي اندلعت في الجرار . تم إسعاف بعض الحالات بمستشفى شنقل طوباي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاجات اللازمة.

تم تحرير ارانيك 8 للمصابين وأوامر تشريح .

٥/ تم اتخاذ اجراءات بلاغ تحت المواد ٦٦/٦٢ أ ب ج من قانون المرور . مستمر اجراءات التحري .

رئاسة قوات الشرطة تترحم علي أرواح المتوفين وتتمني عاجل الشفاء للمصابين كما تهيب بمستخدمي الطريق وسائقي المركبات التقيد بإجراءات وضوابط السلامة المرورية حفاظا علي الارواح والممتلكات والسلامة العامة .فضلا عن الضوابط المعلنه من لجنة الطوارئ الصحية العليا).